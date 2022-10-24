55.4 مليار درهم تجارة أعضاء غرفة دبي مع مصر في 3 سنوات

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ مجمل قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي إلى مصر في السنوات الثلاث الماضية من 2019 ولغاية 2021 ما يقرب من 55.4 مليار درهم، ما يعكس المكانة المتقدمة للسوق المصرية بالنسبة لتجار دبي.

وبحسب تحليل للغرفة حصلت «البيان» على نسخة منه، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2022 نحو 12.2 مليار درهم، ما يجعل مصر ضمن قائمة أكبر 10 وجهات صادرات وإعادة صادرات لأعضاء الغرفة في الفترة نفسها من العام الحالي، في حين بلغ عدد المصدرين إلى مصر في هذه الفترة 1549 مصدراً، وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرت لمصر نحو 22,884 شهادة منشأ.

وارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي إلى مصر من 18.1 مليار درهم في عام 2019 إلى 21.3 مليار درهم في 2021، مسجلةً نسبة نمو 17.7 %.

وكشف التحليل أن عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في دبي بلغ حتى منتصف أكتوبر الحالي 14306 شركات، مقارنةً بـ10,669 شركة في أكتوبر 2021 بنمو 34 % في سنة واحدة، ما يعكس أهمية دبي ومكانتها وجهة رئيسة للاستثمارات المصرية.

وأظهر التحليل أن الحجم المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الجاري يصل إلى 435.6 مليار دولار بنمو متوقع 5.9 %، ولفت إلى أن قطاع الصناعة والتعدين هو المساهم الأكبر في الناتج المحلي لمصر بنسبة 27 % يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ17 % ومن ثم قطاع الزراعة بـ12 %، ولفت التحليل إلى أن مصر استقطبت في العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.1 مليارات دولار، ليصل بذلك الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد في نهاية 2021 إلى 138 مليار دولار.

وأوضحت الغرفة أن مصر تتمتع بسوق ضخمة في ظل ارتفاع عدد السكان وخاصة شريحة الشباب والفرص في مجال الثروات الطبيعية وخاصة المعادن والغاز، وأكدت وجود العديد من الفرص الواعدة في ظل تعافي قطاع التجارة والنقل والضيافة.

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