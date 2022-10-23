«حملة الصحة والمجتمع» فعالية في العين للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مكتبة زايد المركزية في العين وبالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان فعالية بعنوان «حملة الصحة والمجتمع»، وذلك احتفاءً بشهر التوعية من سرطان الثدي، وبحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، ولطيفة الكويتي مديرة المكتبة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الصحي والتربوي، والشرطة المجتمعة، والأمهات وطالبات الجامعات والمدارس.

وقدمت الدكتورة موزة العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس قسم الثدي في مستشفى توام، محاضرة تضمنت معلومات ومحاور عدة عن سرطان الثدي، وتؤكد أهمية الكشف المبكر عنه وعلاجه، وكيفية الدعم اللازم للتوعية بخطورته.

جهود

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات السرطان أن الجمعية تسعى بجهود فريق العمل إلى مكافحة مرض السرطان، وتكثيف الوعي المجتمعي بهذا المرض، والتعريف بأهمية الكشف الباكر عنه.

وأوضح: «تُكثف الجمعية دورها في إطلاق المبادرات التي تركز على أهمية الوقاية من مرض السرطان، ونشر الوعي المجتمعي عن خطورة المرض، والسعي بالتعاون مع المؤسسات المعنية على دعم برامج التوعية من خلال الفعاليات والمبادرات والبرامج المجتمعية حول ما يخص مرض السرطان للحد والوقاية منه ومحاربته، والحث على كشفه مبكراً، وبالتالي مساعدة المرضى للتخلص منه».

مشاركات

وشملت الفعالية مشاركة العديد من المؤسسات الصحية والمستشفيات في العين، والتي بادرت في تنظيم المعرض الصحي للتوعية من خلال جناح خاص، بالإضافة إلى ركن الخدمات الطبية والفحوصات من قبل مستشفى برجيل، ومبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع خدمات بنك الدم.

كما شهد مسرح مكتبة زايد المركزية عروضاً وتمارين رياضية ومعزوفات موسيقية قدمها عدد من الفنانين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز