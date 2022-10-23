رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة رئيساً للحزب الشيوعي الصيني لرئاسة اللجنة المركزية.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز