«كهرباء دبي» تعيّن ائتلاف شركات للخدمات الاستشارية لمشروع تحلية المياه في مجمع حصيان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعيين ائتلاف شركات يضم كلاً من "ديلويت" (Deloitte)، و"دبليو إس بي" (WSP)، و"أديلشو غودارد" (Addleshaw Goddard)، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية المياه ضمن مجمع حصيان بقدرة 120 مليون جالون يومياً.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بتقنية التناضج العكسي، يعد أول مشروع تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه (IWP)، وسيتم تشغيله على مراحل خلال عامي 2025 و2026.

وقال معالي سعيد الطاير: "في دبي، لدينا رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، وفي إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ونعمل على بناء محطات إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضج العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر."

وأضاف أن الهيئة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي، التي تتميز باستهلاك أقل من الطاقة. ووفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من انتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.

تشمل الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الإئتلاف إعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والمناقصات، وجذب اهتمام سوق الاستثمار والتطوير، وصياغة نموذج التمويل، وإدارة وتقييم تقديم عروض العطاءات، وتطوير الاتفاقيات التكميلية، والمشاركة في المفاوضات التجارية، وإبرام اتفاقية شراء المياه مع المطور، والمشاركة في الأنشطة التسويقية والحملات الترويجية المحلية والدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز