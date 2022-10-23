محمد الشرقي يشهد حفل مئوية اتحاد الرياضات البحرية

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الرياضات البحرية في تعزيز الحركة الرياضية على المستويين المحلي والعالمي.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باستضافة الأحداث الرياضية الدولية في الفجيرة، لدورها الكبير في خدمة رؤية الدولة وتطلعاتها العالمية في مجال الرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة الحفل الذي نظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في فندق القصر بالفجيرة، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وانعقاد أعمال جمعيته العمومية الـ95 في الإمارة.

وأشاد سموه بنشاط الاتحاد الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيسه في خدمة قطاع الرياضة البحرية حول العالم، مؤكداً أن نتائج اجتماع الجمعية العمومية ستسهم في تقديم توصيات إيجابية لخدمة هذا المجال بشكل أفضل خلال السنوات المقبلة.

كما ثمن سموه جهود نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الفعاليات الرياضية ومنافسات الألعاب البحرية المحلية والدولية، داعياً إلى مواصلة نشاطه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، في كلمة ألقاها خلال الحفل: إن استضافة الفجيرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية تعد دليلاً على السمعة العالمية التي تحظى بها الإمارة رياضياً.