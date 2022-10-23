حمدان ومكتوم بن محمد يهنئان أحمد بن محمد بمولودته هند

المصدر: دبي - البيان

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قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة قدوم مولودته هند بنت أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ودوّن سمو ولي عهد دبي، عبر حسابه في «إنستغرام»: «مبروك الحاسر.. أسأل الله تعالى أن يكتب لها سعادة الدارين».

كما دوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك قدوم هند بنت أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم أنبتها نباتاً طيباً، واجعلها قرة عين لوالديها».

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