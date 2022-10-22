الإمارات تغيث المتأثرين من الفيضانات في تشاد

المصدر: أبوظبي - وام

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أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 30.6 طناً من المواد الغذائية، لإغاثة العديد من المناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها جمهورية تشاد أخيراً، خصوصاً في العاصمة «أنجمينا»، وتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات وخصوصاً من كبار السن والأطفال والنساء.

وقال راشد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد: تأتي الإمدادات الغذائية في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الصديقة، خصوصاً تشاد التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة.

وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار التضامن مع تشاد والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد أخيراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب تشاد الصديق، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية لجمهورية تشاد في الفترة (2017-2021) بلغت 100 مليون درهم، (27 مليون دولار أمريكي)، في كل المجالات والتي ساهمت في دعم العديد من القطاعات الإنسانية والتنموية.

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