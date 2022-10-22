شرطة دبي تنظم محاضرة لموظفي الأمن الخاص

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، محاضرة توعية لموظفي إدارة الأمن في المنطقة الحرة وميناء جبل علي، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية.

وقدم المقدم محمد أهلي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً عن أهمية رجل الأمن الخاص في مجال سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، مؤكداً ضرورة التمتع بالحس الأمني لدى موظفي الأمن الخاص للتمكن من الاستجابة للحالات الطارئة في أقصى سرعة، واتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب أهمية معرفة خطط تأمين الموقع.

وحث موظفي الأمن الخاص على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في المحاضرة لتطبيقها على أرض الواقع، ورفع جاهزيتهم ميدانياً، والتعامل مع موقع الحدث بكفاءة وفاعلية، مما يساهم في رفع نسبة سرعة الاستجابة، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع المعوقات التي تواجههم.

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