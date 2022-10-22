إشادة بجهود الإدارة العامة للمرور في تعزيز الأمن والسلامة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بجهود الإدارة العامة للمرور في تعزيز الأمن والسلامة المرورية في الإمارة، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء الغيثي على إنجازات الإدارة، مؤكداً حرص القيادة العامة على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والكوادر الفنية والبشرية المتخصصة في المجال المروري، لضمان تقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين، وتسهم في تعزيز أمن الطريق والسلامة العامة.

واستمع اللواء الغيثي والحضور في الاجتماع إلى شرح حول إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، بالإضافة إلى نتائج الحملات المرورية في العام الجاري، ومن ضمنها حملة سلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ورمضان بلا حوادث، والعودة للمدارس، وصيف بلا حوادث، والسرعة القاتلة، وغيرها من الحملات المرورية الأخرى.

كما اطلع على الإحصائيات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 855 فعالية خلال العام الجاري، في حين بلغت أعداد المواكب التي شاركت فيها 87 موكباً خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

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