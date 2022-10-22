الاحتفاء بجائزة زايد للطب التكميلي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحضور الشيخة مهرة بنت سالم بن محمد القاسمي احتفى مركز الوئام الطبي للصحة الشاملة برأس الخيمة بفوز البروفيسور الكندي برويز فلاري راشفند بجائزة الشيخ زايد للطب التكميلي التي أقيمت برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ونظمتها المؤسسة بالتعاون مع مركز «لوتس» للطب الشمولي.

وباركت للبروفيسور برويز فوزه بالجائزة وباهتمام مؤسسة الشيخ زايد وحرص الجائزة على تكريم مساهمات العالم بأسره بالإنجاز العلمي للطب الشمولي، ومدى أصالة هذه العلوم بتراثنا العربي والإسلامي، وانطلاقاً من المفاهيم الإسلامية السمحة التي جاء بها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وأقيم حفل التكريم مساء أمس بأتيليه عزة القاسمي في مدينة ميناء العرب بحضور الشيخة عزة بنت سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والسفير محمد بن شكر النعيمي وعبدالله راشد بن لقيوس الشحي والفنان التشكيلي عبيد سرور الماس رئيس مرسم رأس الخيمة والإعلامي عبدالرحمن نقي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعدد من المهتمين.

وقامت الشيخة عزة القاسمي بتسليم البروفيسور درع التكريم مشيدة بإنجازاته المميزة في عالم طب الطبيعة «الطب التكميلي».

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