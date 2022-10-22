فعاليات صحية وثقافية في عجمان خلال الشهر الوردي

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع مركز عجمان الإبداعي ونادي بادل لاونج وأكاديمية أوبرا سيدز سلسلة من النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية والجلسات الحوارية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، بعنوان «معاً ولأجلك قادرين على التحدي»، وذلك برعاية الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي وحضور الشيخ عمر بن عبدالعزيز النعيمي عضو جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من المسؤولين والمدعوين من الجهات التربوية والصحية، وتخلل الفعاليات جلسة حوارية نسائية حول سرطان الثدي والكشف المبكر والحد من مخاطر تطوره، قدمتها الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر رأس الخيمة والمتخصصة في جراحة الثدي، وجويل وردة أخصائية التغذية في عيادة يوتوبيا، والإعلامية دينا مومند، بمشاركة السيدات والأمهات، كما تضمنت الفعاليات أيضاً العديد من الجلسات والنشاطات، منها إقامة ماراثون أكتوبر الوردي للسيدات وجلسة اليوغا وتمارين البيلاتس في النادي الصحي القاعة الرياضية، وإجراء فحوصات الثدي في العيادة الوردية بمستشفى عجمان التخصصي، وجلسة حوارية حول صحة المرأة بعنوان «أنت الأساس»، إضافة إلى عروض وفقرات موسيقية متنوعة ولوحات جدارية تجسد الأمل قدمتها أكاديمية أوبرا سيدز.

وأكد الشيخ عمر بن عبدالعزيز النعيمي أن جمعية الإمارات للسرطان تسعى للوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض السرطانية، والعمل على دعم برامج التوعية والحملات التثقيفية وإقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية حول مرض السرطان والحد والوقاية منه.

مشيراً إلى أن الجمعية بصدد افتتاح فرعها في إمارة عجمان مطلع نوفمبر المقبل لمتابعة الاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم العون والمساعدة لمرضى السرطان وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم.

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