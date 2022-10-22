شما بنت سلطان بن خليفة تدعو إلى زيادة الابتكار والتعاون

المصدر: لندن - وام

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أبرزت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي التصعيد السريع لأزمة تغير المناخ في السنوات الأخيرة، وجهود دولة الإمارات للتخفيف من آثارها من خلال التزامات واستراتيجية تصفير الانبعاثات.. داعية إلى زيادة الابتكار والتعاون بين الدول، وفي قطاع تكنولوجيا المناخ، لتحديد الحلول التي تدفع إلى إحداث تأثير إيجابي وتنفيذها.

جاء ذلك خلال الخطاب الرئيسي في معرض لندن لتكنولوجيا المناخ الافتتاحي أمس والذي ألقته الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان حيث تحدثت في افتتاح الفعالية إلى جانب جيمس بيفان، الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة في المملكة المتحدة، والدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي ورئيس أبحاث النفط في سي ماركتس، الشركة العالمية لاستشارات أسواق الطاقة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة.

ويُشكّل معرض لندن لتكنولوجيا المناخ مرحلة خاصة لسلسلة قيمة الاستدامة بالكامل، بما في ذلك الحكومات، والشركات العالمية والإقليمية، والمستثمرون، والمؤسسات الأكاديمية، ورواد الأعمال، للمناقشة والشراكة بشأن السبل الكفيلة بتخفيف آثار أزمة المناخ من خلال حلول الأعمال المستدامة، والتكنولوجيا المتطورة، والمعرفة المتقدمة.

وقالت الشيخة شما: «من الضروري ألا تكون التزامات المنطقة بتصفير الانبعاثات تطلعية، بل تحفيزية واستباقية. هناك تحولات تحدث في الصناعات الرئيسية مثل الإنشاء، والزراعة، والسياحة، وحتى النفط والغاز لدعم التزامات تصفير الانبعاثات. ويُشكّل الابتكار المحرك الذي سيكون المحور لتحقيق هذه الأهداف.. ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر (COP28) العام القادم، سيكون التعاون على نطاق الحكومات وتكامل التكنولوجيا ضرورياً لتأمين مستقبل كوكبنا.. لقد حان الوقت لاغتنام الفرص التي توفرها المنطقة».

معالجة

وتعد المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي كياناً يستهدف معالجة التغير المناخي، ويجمع بين القطاع الخاص، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية.. وسيقدم الكيان المشورة المحايدة والإجراءات المقترحة إلى الأطراف المعنية بهدف تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وسيتضمن ذلك المشورة والتوجيهات حول التحركات الإيجابية لمعالجة تغير المناخ وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي على الدولة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) وخلاله وبعده.

ويهدف كيان المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هدف تصفير الانبعاثات وتنفيذ خطة المناخ التي التزمت بها دولة الإمارات.. وسيتيح ذلك للاقتصاد الإماراتي الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد على وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتأثير بصورة استراتيجية على إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي الإماراتي.

وكيان المسرعات المستقلة للدولة للتغير المناخي مُسجلٌ باعتباره منظمة غير حكومية في سوق أبوظبي العالمي.

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