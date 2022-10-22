«مهرجان ومزاد ليوا».. منتجات عصرية ومبتكرة من التمور

المصدر: ليوا - الظفرة - وام

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ضم مهرجان ومزاد ليوا للتمور منصات تجارية شعبية تجمع الأسر المنتجة تحت سقف واحد، ويحرص المشاركون فيه على تقديم المنتجات الأكثر شعبية وابتكارية ومنها آيس كريم التمر، الذي يقدم بمذاقات مختلفة تراعي كافة الأذواق.

وتستقطب المنصات المنتشرة في أرجاء المهرجان أصنافاً عدة من المثلجات تتناسب والاحتياجات العصرية للمستهلكين من خلال منتجات آيس كريم التمر الخالي من السكريات والمحلى بدبس التمر، وعصير التمور والبسر الذي يحافظ على صلاحيته في الثلاجات طوال العام.

كما حرص المشاركون في المهرجان على تقديم أصناف جديدة من المنتجات تغطي الاحتياجات العصرية للجمهور من التمور ومنها بودرة التمر المجففة التي تدخل في كثير من الاحتياجات.

وفي سياق متصل شهدت مسابقة الطبخ الدولية للتمور وزيت الزيتون بمهرجان ومزاد ليوا للتمور، مشاركات واسعة من كبرى الفنادق والمطاعم في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وقدموا خلالها أكلات صحية يدخل في مكوناتها الأساسية التمور وزيت الزيتون والصناعات المرتبطة بهما.

واستقطبت المسابقات جمهور المهرجان الذي تستمر فعالياته لغاية 24 أكتوبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في «مسابقة الطبخ الدولية للتمور وزيت الزيتون»، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة.

وأسفرت النتائج في «مسابقة الطبخ»، عن فوز الشيف مايكل كيتس بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشيف ديما شاكر، وفي المركز الثالث الشيف ميثاء الورشو.

ويتسابق الطهاة في مسابقة الطبخ الدولية لإعداد أطباق طيبـة المذاق باستخدام التمر ومنتجات التمور وزيت الزيتون البكر الممتاز، ويؤخذ في الاعتبار عند إعداد الأطباق قدرة المتسابق على الإبداع وتحقيق التناسق بين الأطعمة المقدمة، وفق معايير تحكيم تراعي أصالة المنتج وجمال الطعم وجودة العرض ودرجة الصعوبة والإنجاز الفني.

وتتكـون لجنة تحكيـم المسابقة من خبراء اختصاصيين في إنتاج الزيوت وطهاة محترفين على دراية بتقييم جودة الطعام والزيوت المستخدمة في مثل هذه المسابقات.

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