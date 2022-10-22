أبوظبي تستضيف غداً أكبر مؤتمر دولي للنشاط البدني والصحة

المصدر: وام

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ينطلق غدا مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي للمرة الأولى بنسخته التاسعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

تستمر فعاليات المؤتمر أربعة أيام ليكون منصة متميزة للزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أفضل السبل المشتركة والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر والتي سيتم من خلالها التشجيع على ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.

يقام المؤتمر بتنظيم من مركز أبوظبي للصحة العامة وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي وبشراكة استراتيجية مع الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) وبيور هيلث ومبادلة للرعاية الصحية وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة.

وسيحضر المؤتمر الذي سيعقد لأول مرة في الشرق الأوسط تحت شعار "كلُّ خطوة مُهمَّة" كوكبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والعالمية ، ومنهم معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي كما سيتواجد فيه العداء مايكل جونسون النجم الأسطوري لألعاب القوى والحاصل على العديد من البطولات العالمية والأولمبية .

وسيضم المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين في هذا المجال منهم الدكتورة هالة صقر مسؤولة برنامج مكافحة الإصابات والعنف بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية والدكتورة فيونا بول رئيسة وحدة النشاط البدني في منظمة الصحة العالمية كما سيشارك فيه عدد كبير من الأبطال الرياضيين وخبراء من نخبة صانعي السياسات والمختصين في تنظيم القطاع الصحي والإخصائيين والأكاديميين والأطباء من مختلف أنحاء العالم بورش العمل والجلسات والندوات الثرية وسلسلة من حصص اللياقة والتحديات الرياضية التي يمكن للجميع المشاركة فيها.

وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: تأتي استضافة أبوظبي للحدث العالمي الهام انطلاقاً من المكانة التي استطاعت أن ترسخها الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم ومنصة يتلقي من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من حول العالم لبحث سبل المضي في تطوير النظم الصحية والوعي المجتمعي حيث نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة جهودنا بالعمل جنباً إلى جنب مع مركز أبوظبي للصحة العامة لإطلاق مبادرات تعزز صحة ورفاه أفراد المجتمع وجعل تحقق رؤيتنا القائمة على جعل "أبوظبي مجتمع معافى" من خلال التشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية.

ومن جانبه قال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: يعدّ مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة حدث عالمي بالغ الأهمية يجمع نخبة متنوعة من أبرز الأسماء في مجالات اللياقة والصحة لمناقشة وتبادل الأفكار التي من شأنها المساعدة في مواجهة أهم التحديات المعاصرة والإسهام في تعزيز الوعي بأهمية ممارسة التمارين والنشاط البدني بشكل دوري.

وأضاف أنه تم تصميم البرنامج بعناية تامة بحيث يجمع بين ورش العمل المفيدة وجلسات نقاش الخبراء والعديد من الأنشطة الممتعة التي يمكن للجميع المشاركة فيها طوال فترة المؤتمر والمنسجمة تمامًا مع الجهود الحكومية المتواصلة للتشجيع على انتهاج أسلوب الحياة الصحية للجميع ونأمل في أن تساعد الأفكار والآراء المتبادلة خلال هذا الأسبوع في تحقيق مستقبل أفضل في أبوظبي والعالم أجمع.

و بدوره قال البروفيسور جاسبر شيبرين رئيس الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة إن أهمية مؤتمرات الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة تزايدت منذ انطلاقها لأول مرة وها هي النسخة التاسعة من المؤتمر تقام في أبوظبي هذا الأسبوع بنفس الاهتمام والتركيز الكبيرين على أنشطة اللياقة.

وأضاف: بينما نتطلع إلى عالم يحرص على ضم كافة الأفراد في النشاط البدني والحركة الدائمة سيكون مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة منصة هامة يتبادل من خلالها الخبراء أفكارهم وخبراتهم ويناقشون الطرق التي تدعم الارتقاء بتلك الأفكار والممارسات وتثقيف المجتمعات وتعريفها بالأثر الإيجابي للتمارين اليومية على صحة الجسم والذهن.

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