مجموعة e& الشريك الرقمي للكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أمس مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) عن اعتمادها كشريك رقمي للكونغرس العالمي للإعلام GMC الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً. ومن خلال هذه الخطوة ستقوم e& بالمشاركة مع كبريات الشركات العالمية في الجلسات النقاشية والحوارات رفيعة المستوى التي يشهدها الكونغرس العالمي للإعلام حول توظيف أحدث التقنيات لخدمة قطاع الإعلام مثل تقنيات الميتافيرس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

خطوة

قال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»: إن إطلاق هذا المؤتمر العالمي يعد خطوة مهمة في إطار السعي الدائم للارتقاء بقطاع الإعلام في الدولة من خلال استقطاب الكفاءات العالمية وتطوير إمكانيات الكوادر الوطنية المتخصصة وطرح أحدث الابتكارات المساهمة في رفع الأداء العام لقطاع الإعلام العالمي.

وأضاف: تأتي شراكتنا مع مجموعة e& لتساعدنا في تحقيق هذه الأهداف وجعل الحدث قائماً على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة عالمياً، لا سيما أنها تمتلك كافة الإمكانيات، وسبق أن حققت خطوات ملموسة في أحداث وفعاليات بهذه الأهمية على المستويين المحلي والعالمي، كما ونرى فيها شركة منافسة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تنطلق من دولة الإمارات نحو العالم أجمع.

وفي إطار تعليقه على هذه الشراكة قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: إن وجودنا كشريك رقمي للكونغرس العالمي للإعلام يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة لتكون الإمارات حاضنة رئيسية ومنصة فاعلة لقطاع الإعلام تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية.

كما ينبثق من استراتيجيتنا في العمل من أجل ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، مما يعزز مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي تسعى إلى تمكين المجتمع لاستقبال المستقبل الرقمي.

منصة مثالية

بدوره، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: نحن سعداء بانضمام مجموعة e& كراعٍ رقمي للكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والإطلاع على أحدث الابتكارات المؤثرة في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام العالمي.

ونتطلع للعمل معاً لتسليط الضوء على نموذج دولة الإمارات في تطوير بنية رقمية لتمكين مؤسسات هذا القطاع الحيوي من أداء رسالتها الإعلامية في دفع عجلة التطوير والتنمية ضمن القطاعات الأخرى. ويعد الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الأولى التي تقام في دولة الإمارات منصةً مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وذلك من خلال تعزيز آفاق التعاون وتوحيد الأفكار على نطاقٍ عالمي لتمكين الجهات الإعلامية من التكيّف وتحقيق النجاح. كما سيلعب هذا الحدث دوراً محورياً في دعم علاقات الأعمال العالمية وإعادة تصور الشركات في مستقبل قطاع الإعلام.

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