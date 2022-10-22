شرطة دبي تنظم ملتقى المرونة الأول «نتواصل لمستقبل مرن»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، فعاليات ملتقى المرونة الأول، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء رياض بالهول، والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وعدد من الضباط و10 مؤسسات تعليمية وأكاديمية على مستوى الدولة.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي نظمه مركز المرونة بالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار «نتواصل لمستقبل مرن».

وناقش المشاركون في الملتقى المخاطر المستقبلية، خاصة المُتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوك تشين، والقدرة على توقع المخاطر الناجمة عنها، وكيفية التعامل معها.

وألقى اللواء الغيثي كلمة الافتتاح، وقال فيها: يسعدنا أن نرحب بكم في ملتقى المرونة الأول الذي يحمل شعار«نتواصل لمستقبل مرن»، وذلك في إطار الحرص على أن تكون دبي دائماً مدينة آمنة ومرنة وتحقق معايير ومؤشرات المرونة المعتمدة عالمياً، بما ينعكس على منظومة الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف: يأتي هذا الملتقى في إطار تعزيز الإنجازات التي حققتها إمارة دبي عالمياً في مجال المرونة، حيث فازت دبي العام الماضي، بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة» المُقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، والتي تُمنح لأفضل المدن في كفاءة إجراءاتها في التعامل مع المخاطر.

وتابع: كما وصنفت الأمم المتحدة، إمارة دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، وهي المدينة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم المتميز، من بين 4357 مدينة تنافست على نيل هذه الجائزة.

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