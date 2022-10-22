المصدر: دبي - البيان

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يأتي توقيع مذكرات التفاهم والشراكات النوعية متعددة الأطراف على المستوى الوطني، والداعمة للتكامل في قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعكف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذها والهادفة إلى تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما تنسجم المذكرات مع دعم جهود التكامل في سلسلة القيمة الوطنية.

وستقوم شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بشراء المواد الخام «البولي إيثيلين والبولي بروبيلين» من شركة بروج للبتروكيماويات، لتأمين سلاسل توريد محلية ذات جودة عالية، كما يدرس مصرف الإمارات للتنمية إمكانية تقديم تمويل تنافسي للشركات.

النمو الصناعي

وتعد الشراكة الصناعية بين «بيورهيلث» و«جلفار» وأبوظبي للمستلزمات الطبية، والجهات الحكومية والخاصة الأخرى التي ستقدم تسهيلات وحوافز للشركات، بمثابة نموذج وطني في التكامل والتعاون الصناعي، حيث ستمكن «بيورهيلث» شركتي «أبوظبي للمستتلزمات الطبية» و«جلفار» من تأمين شراء منتجاتهم محلياً بعد توسيع خطوط الإنتاج، وهو ما سيعزز جهود تحقيق النمو الصناعي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المزيد من الشراكات المماثلة.

القيمة الوطنية المضافة

وتمثل شركة «بيورهيلث» أكبر مزود للرعاية الصحية في الدولة، وعضو في برنامج القيمة الوطنية المضافة التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي أيضاً جزء من المشروعات التي تم إعلانها خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، وتعمل في سياق منسجم مع المستهدفات الوطنية النمو الصناعي في الدولة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعتمد على ما يتيحه برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية لتنفيذ هذه الشراكات.

بصمة عالمية

وتعد شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية «ADMD»، إحدى الشركات الوطنية ذات البصمة العالمية الحاصلة على براءة اختراع عالمية في الحقن ذاتية الإتلاف، وهي تكنولوجيا مبتكرة تعد الشركة أول منشأة تصنع هذه الحقن في المنطقة منذ عام 2003، وتصدر منتجاتها من الحقن والسرنجات والمستلزمات الطبية إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، من خلال تكنولوجيا مهمة وضرورية تساعد الكثير من البلدان النامية والفقيرة التي تصل إليها منتجات الشركة، ولعبت الشركة دوراً عالمياً رائداً في محاربة جائحة «كوفيد 19»، بالشراكة مع المنظمات الدولية.

الأدوية واللقاحات

وتعد شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، واحدة من أكبر الشركات الرائدة في المنطقة التي تنتج مجموعة واسعة من الأدوية واللقاحات، والتي تعد من المنتجات الطبية ذات الأولوية، ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية، وتدير منشآت متطورة يبلغ عددها 12 منشأة معتمدة دولياً، كما تعد من أكبر شركات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم منتجاتها عالية الفعالية والأدوية ذات القيمة المضافة في الإمارات والمنطقة.

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