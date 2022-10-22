انطلاق مؤتمر التميز في علاج الأورام بدبي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في دبي أمس فعاليات «مؤتمر التميز في علاج الأورام» الذي يعد أحد أبرز المؤتمرات الطبية السنوية التي تلبي احتياجات التعليم الطبي المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية في مجال رعاية أمراض السرطان وعلاجها، وذلك بمشاركة 200 متحدث من الخبراء والمختصين وحضور نحو 3 آلاف من الأطباء المعنيين من المنطقة والعالم.

وبالتوازي مع المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي» - سيتم تنظيم أكثر من 12 اجتماعاً تناقش مختلف التخصصات وتغطي أبرز وآخر التطورات المتعلقة بعلاج الأورام.

ويجمع المؤتمر ما بين الحضور الشخصي والافتراضي عبر شبكة الإنترنت ويسلط الضوء على آخر التطورات والتوصيات التي شهدتها بعض المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام الطبية والمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية.

ويحرص مؤتمر التميز في علاج الأورام على دراسة أفضل السبل لتحسين نوعية حياة مرضى السرطان في ضوء مساهمته بنشر الوعي بين 10 آلاف شخص على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ويعقد بالتزامن مع المؤتمر مجلس الأورام الجزيئية «APMEA» الذي يعد منصة تعليمية رقمية تدعم التعليم المجاني للمهنيين حول العالم في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت الدكتورة شاهينة داوود رئيسة المؤتمر عن سعادتها بمواصلة التعليم الطبي المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية في مجال علاج الأورام من المشاركين في المؤتمر، وذلك بدعم من الشركاء الذين ساهموا في توفير التعليم المجاني للجميع، لافتة إلى أن التعليم المختلط ساهم في اتساع نطاق إيصال المعلومات، وسيتم بث مجلس الأورام الجزيئية «APMEA» عبر منصة تعلم رقمية مخصصة توفر المحاضرات لوقت أطول عبر شبكة الإنترنت بهدف مواصلة المناقشات واستمرارها على مدار العام.

وينظم مؤتمر التميز في علاج الأورام من قبل مؤسسة «اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض» - العضو في «اندكس القابضة» - وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية وبالتعاون مع المدرسة العربية لطب المسالك البولية..

ويشارك فيه العديد من مراكز علاج السرطان المرموقة في العالم من بينها مستشفى «ميديكلينيك» ومركز الخليج الدولي للأورام والمستشفى الأمريكي بدبي ومركز العناية المتقدمة للأورام ومركز «تاتا» التذكاري للسرطان في الهند ومستشفى «شوكت خانم» التذكاري للسرطان بباكستان وعدد من الجمعيات الإقليمية والدولية.

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