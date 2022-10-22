دبي تستضيف مؤتمر الإمارات للمسالك البولية 28 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم شعبة الإمارات للمسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية المؤتمر الحادي عشر للمسالك البولية في فندق كونراد دبي في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري بالتعاون مع العديد من جمعيات المسالك البولية الدولية والجمعية العربية لأمراض المسالك البولية بحضور 1000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور عبد القادر الزرعوني رئيس الشعبة ورئيس المؤتمر: إن المؤتمر يعد أحد أهم وأكبر المؤتمرات في دول المنطقة وسيناقش كافة الأمور المتعلقة بأمراض المسالك البولية عند الرجال والنساء، لافتاً إلى أن عدد المتحدثين وصل لغاية الآن إلى 100 يناقشون أكثر من 100 ورقة علمية حول أحدث وآخر طرق علاج مشاكل المسالك البولية، إضافة إلى 7 ورش عمل متخصصة باستخدام تقنيات المحاكاة الطبية والواقع الافتراضي والروبوتات الذكية والمناظير الجراحية، وبرنامج خاص للتمريض.

معاناة

وأوضح الدكتور الزرعوني أن المؤتمر سيركز هذا العام على موضوع السلس البولي عند النساء، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النساء المصابات بالسلس البولي يعانين بصمت بسبب الحرج الاجتماعي والخجل والتردد في مراجعة الأطباء، لافتاً إلى عدم معالجة مشكلة السلس قد تتطور وتؤدي لعزلة اجتماعية وبعض الأمراض النفسية مما يؤثر على دور المرأة، وإنتاجيتها في مواقع العمل.

وأشار إلى أن حل مشكلة السلس تعتبر من الحالات السهلة القابلة للشفاء خاصة مع توفر أدوية حديثة وفعالة للتخلص من السلس أو اضطرابات الجهاز البولي، وهناك أيضاً العلاجات الجراحية وكلها تؤدي في النهاية لعودة السيدة لحياتها الطبيعية والتخلص الكامل من السلس.

وأكد أن المؤتمر يهدف لتبادل الآراء والخبرات، ودعم الأطباء حديثي التخرج وقد تم هذا العام تخصيص ثلاث جوائز لأفضل 3 أبحاث سيتم اختيارها من بين 150 بحثاً وصلت لغاية الآن من مختلف دول العالم وتمت الاستعانة بلجنة علمية متخصصة تضم 6 أطباء عالميين لتقييم الأبحاث المقدمة لاختيار أفضل 3 أبحاث لتكريمهم ودعمهم لمواصلة الأبحاث.

وقال: إن عدد الشركات المشاركة في المعرض وصل إلى 40 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث الأجهزة والمعدات الطبية منها أجهزة المناظير والروبوتات الذكية وسيمثل المعرض فرصة لصناع القرار وأطباء المسالك البولية لشراء احتياجاتهم من الأجهزة والتقنيات الحديثة.

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