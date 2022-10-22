محمد الكعبي ومدير لجنة الشؤون الدينية القيرغيزية يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع تويغونباي أبديقاروف، مدير لجنة الشؤون الدينية بالجمهورية القيرغيزية، أوجه التعاون في الشأن الديني وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق صالح الشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال الكعبي، تويغونباي أبديقاروف والوفد المرافق له في مقر الهيئة حيث أطلعه على خدمات الهيئة التي تقدمها للمجتمع بطرق عصرية وحضارية مواكبة لتطورات الحياة.

موضحاً أن الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مكنها من الارتقاء برسالتها تجاه المجتمع سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد تويغونباي بالتواصل والتعاون المثمر بين الدولتين مثنياً على تجربة الهيئة واستراتيجيتها في إدارة شؤونها بطرق عصرية مواكبة لمتغيرات الحياة.

حضر اللقاء محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف وخالد محمد النيادي المدير التنفيذي لقطاع الوقف.

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