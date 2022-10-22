إطلاق النسخة 16 من جائزة عجمان للقرآن

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية النسخة السادسة عشرة من جائزة عجمان للقرآن الكريم للعام 1444 الهجري /‏ 2023 ميلادي، وفتحت الجائزة أبواب التسجيل فيها اعتباراً من أمس.

وأطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم جائزته على مستوى الدولة، وحدّد في هذه الدورة 4 مسابقات للتنافس عليها وهي، مسابقة القرآن الكريم، مسابقة الأمهات المواطنات، مسابقة المهتدين الجدد، ومسابقة أصحاب الهمم، وحدد المركز تاريخ 24 نوفمبر المقبل آخر موعد للتسجيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز