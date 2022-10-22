إطلاق النسخة 16 من جائزة عجمان للقرآن
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية النسخة السادسة عشرة من جائزة عجمان للقرآن الكريم للعام 1444 الهجري / 2023 ميلادي، وفتحت الجائزة أبواب التسجيل فيها اعتباراً من أمس.
وأطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم جائزته على مستوى الدولة، وحدّد في هذه الدورة 4 مسابقات للتنافس عليها وهي، مسابقة القرآن الكريم، مسابقة الأمهات المواطنات، مسابقة المهتدين الجدد، ومسابقة أصحاب الهمم، وحدد المركز تاريخ 24 نوفمبر المقبل آخر موعد للتسجيل.