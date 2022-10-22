اختتام المعرض الوطني للتوظيف بالمزيد من الفرص

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أول من أمس في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ24 من المعرض الوطني للتوظيف 2022 الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً نجاحاً متميزاً في تعزيز فرص التواصل بين خريجي الجامعات والكوادر الوطنية الطموحة والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحدث.

وقدم الحدث فرصاً وظيفية نوعية في العديد من التخصصات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار، إلى جانب برامج التدريب والتطوير المهني وورش العمل التي شهدها الحدث على مدار ثلاثة أيام وأغنت معارف المشاركين بأبرز الخبرات المطلوبة في سوق العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية والآلية المثلى للتقدم للوظائف، وطرق التخطيط الممنهج للمسار الوظيفي.

بناء كوادر المستقبل

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض الوطني للتوظيف يواصل دوره المهم عاماً بعد عام كمنصة رائدة تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر المواطنة، نظراً لما يوفره المعرض من فرص متنوعة ونوعية تتناسب مع المستوى التعليمي لهم ومهاراتهم وتطلعاتهم، إلى جانب تمكينهم من التعرف عن قرب على واقع واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة للتواصل مع الخريجين والباحثين عن عمل وجهاً لوجه واختيار الكفاءات المناسبة، وهو ما يُعزّز جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء كوادر المستقبل والاعتماد عليها في مواصلة مسيرة النمو الشامل والمستدام وتعزيز الريادة العالمية للدولة في مختلف القطاعات وجميع المجالات وصولاً إلى تحقيق «مئوية الإمارات 2071».

وأشاد عدد من الزوار بالمعرض وبحسن التنظيم من قبل مركز إكسبو الشارقة، مؤكدين أن المعرض يسهل على المواطنين الشباب عناء عملية البحث عن عمل .

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