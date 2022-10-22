مؤتمر علم السموم يكرّم الدكتور برونو لومونتي ويمنحه جائزة ريدي

المصدر: أبوظبي - وام)

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كرّم المؤتمر العالمي الواحد والعشرون للجمعية الدولية لعلم السموم الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في أبوظبي الدكتور برونو لومونتي الأستاذ بمعهد كلودوميرو بيكادو في جامعة كوستاريكا ، ومنحه جائزة ريدي (Redi) وهي جائزة علمية دولية تُمنح للعلماء الذين قدموا مساهمات كبيرة في علم السموم تمنحها الجمعية على هامش مؤتمرها الذي يعقد كل عامين.

وكرمت شركة أمصال 5 فائزين بجوائز المؤتمر وهما اثنان من الباحثين الشباب و3 من الباحثين الذين نشروا بحوثهم في لوحات (بوستر) على هامش المؤتمر.

ويعمل الدكتور برونو لومونتي حالياً منسقاً لمختبر البروتينات في جامعة كوستاريكا حيث تم إجراء عدد من دراسات السموم على الثعابين في أمريكا الوسطى ومناطق أخرى خلال السنوات الأخيرة.

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