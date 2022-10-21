الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم السبت رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً- صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً - انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً بعد الظهر شرقاً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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