الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم السبت رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً- صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً - انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.