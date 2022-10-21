الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد  أن يكون الطقس يوم السبت رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً- صحو بوجه عام  وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد
الطقس: رطب مع احتمال تشكل  ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام  وغائم جزئي أحياناً شرقاً - انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين
الطقس: رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام  وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام  وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية - صحو بوجه عام  وغائم جزئي أحياناً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طباعة Email
↑ أعلى