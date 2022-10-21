رئيس الدولة يزور محمد الشرفاء بمنزله في أبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في منزله.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع معالي محمد الشرفاء وأفراد أسرته والحضور الذين رحبوا بصاحب السمو رئيس الدولة .. معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بزيارة سموه وتقديرهم لحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن واهتمامه بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز