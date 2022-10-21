مركز الدعم الجوي يعزز الأمن والأمان بتنفيذ 319 مهمة أمنية ومرورية

المصدر: عجمان - البيان

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أسهم مركز الدعم الجوي (Drone) للطائرات المسيّرة من دون طيار المستخدمة في دعم العمليات الميدانية وعمليات المراقبة المرورية بشرطة عجمان بتعزيز الأمن والأمان من خلال تنفيذ 319 مهمة أمنية ومرورية بعد مرور عام على تدشينه.

وقال النقيب راشد العطار مدير فرع العمليات بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان إن مركز الدعم الجوي ومنذ تدشينه قبل عام باشر تنفيذ مهام مرورية وأمنية لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان وتعزيز أمن الطرق، وذلك من خلال تسيير طائرات من دون طيار مزودة بأحدث التقنيات الذكية لتوفير الدعم الجوي لأفراد الشرطة.

وأضاف مدير فرع العمليات أن مركز الدعم الجوي بشرطة عجمان نفذ 20 مهمة أمنية واستطلاع جوي، و299 مهمة مرورية منذ تدشينه، لمدة طيران بلغت 13598 دقيقة، مقدماً بذلك الدعم الجوي للدوريات المرورية والأمنية.

وأكد النقيب راشد العطار أن مركز الدعم الجوي يقدم الدعم من خلال تنفيذ مهمات الاستكشاف على الطريق للاطلاع على أسباب تشكل الازدحامات المرورية، وفي حالات الازدحامات الناجمة عن الحوادث وصعوبة الوصول إلى مكان الحادث يتم تسيير طائرة لاستكشاف درجة الحادث وخطورة الحالات إن وجدت.

وعن مميزات الطائرات المسيّرة أوضح أنها مزودة بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة، فيمكنها التقاط الصور واستيضاح تفاصيل لوحة المركبة من مسافة 1000 متر، كما يمكنها الطيران لما يزيد على 15 كيلو متراً عن جهاز التحكم ليتم استلامها من جهاز تحكم آخر وإكمال مهمتها، وهي قادرة على إنجاز المهمات ليلاً ونهاراً.

وقد أسهم مركز الدعم الجوي في تحليل سلوكيات السائقين وأسباب ارتكابهم للمخالفات المرورية، فكشف المركز من خلال مهمات المراقبة والاستطلاع بأن عدم الالتزام بخط السير من أبرز المخالفات المرورية المرتكبة، إضافة إلى التجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بإرشادات المرور وكذلك تعريض حياة الآخرين للخطر، الأمر الذي يدعم جهود التوعية المرورية.

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