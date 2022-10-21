موظفو «نادي تراث الإمارات» مشمولون بإسعاد

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع نادي تراث الإمارات، بهدف تزويد موظفيه ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و«95» دولة حول العالم.

وقع المذكرة اللواء أحمد ثاني علي بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير العام لنادي تراث الإمارات بالإنابة، بحضور منى محمد العامري، مدير عام مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وجاسم الحمادي رئيس قسم العلاقات العامة في نادي تراث الإمارات.

وتتيح المذكرة انضمام نادي تراث الإمارات إلى برنامج «إسعاد»، حيث سيزودهم مركز بطاقة إسعاد بالبطاقة وكذلك إشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.

وأثناء توقيع المذكرة استمع وفد نادي تراث الإمارات إلى شرح قدمته منى العامري حول بطاقة إسعاد والقطاعات التي تشكلها، ومستوى العلاقة مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد الذي يمكن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات في الصحة، والتعليم، والسياحة والسفر، والمطاعم، والمجمعات التجارية، والأسرة، والفنادق، وغيرها من القطاعات.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وبناء المشاريع المشتركة، وتعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

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