شيخ الأزهر يستقبل وفد إسلامية دبي بالقاهرة

المصدر: وام

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمكتبه بمشيخة الأزهر وفد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الذي ضم الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدبي.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد إسلامية دبي في المؤتمر العالمي للفتوى في مصر الذي نظمته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية مؤخرا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وذلك تحت عنوان “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”.

و أعرب وفد إسلامية دبي عن تقديره الكبير لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية .. وأكد أن جهود فضيلته تعكس عالمية الأزهر الشريف ودوره في نشر الأخوة الإنسانية والتسامح وتقبل الآخر وذلك من خلال عقد العديد من المؤتمرات العالمية التي حظيت بحضور وتمثيل متنوع من مختلف الديانات والطوائف.

ووجه الدكتور عمر محمد الخطيب التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام و جميع العلماء والباحثين وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم للقيام بدورهم في ساحة الفتوى العالمية وفنون صناعة الفتوى في العصر الرقمي.

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