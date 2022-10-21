حاكم الشارقة يتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المعلقة في مدينة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سير العمل في مشروع الحدائق المعلقة بمدينة كلباء، والذي يقع على المرتفع الجبلي الأيمن بعد نفق الحيار باتجاه كلباء.

واطلع سموه فور وصوله على مخططات المراحل المتبقية في تنفيذ المشروع الذي يمتد على مساحة مليون ونصف قدم مربعة، واستمع إلى شرح مفصل حول سير العمل وأهم المراحل المنجزة والمتبقية على مستوى التشجير والزراعة وتنفيذ الشلال ومواقف السيارات ومختلف المرافق والخدمات.

ويتميز المشروع بتنوع العناصر الطبيعية والسياحية الجاذبة، حيث يبلغ ارتفاع الحدائق المعلقة (53.5) متراً من مستوى الحديقة المصاحبة للمشروع ليوفر للزائر إطلالات مميزة على الحدائق وبحيرة الحفية، وسيضم مواقف تتسع لـ 300 مركبة، ويقع المشروع على بعد (15) كم من ميدان العلم بمدينة كلباء، و(16) كم من منطقة وادي الحلو.

كما سيضم المشروع بركة المياه أسفل الشلال، والتي صممت لجمع وتحويل مجرى المياه المتجمع من الجهة الغربية لنفق الحيار باتجاه الجهة الشرقية مروراً بالحديقة، بالإضافة إلى مختلف أنواع النباتات والأشجار، حيث زرع 16 نوعاً منها على أن يزرع في المرحلة الثانية باقي الأنواع لتصل إلى 54 نوعاً.

وستتميز الحدائق المعلقة بوجود حديقة على المستوى الأرضي وجلسات وممرات للمشاة ومناطق للشوي والخدمات العامة، كما ستتوفر 4 ممرات مشاة رئيسية في الجبال المحيطة بالحديقة، تتوفر في كل منها جلسات وممر جبلي محاط بمختلف الأشجار والورود.

أما المرحلة الثانية فستتضمن تنفيذ مبنى كافتيريا يتسع لـ (110) أشخاص في الداخل و(90) في الخارج، بالإضافة إلى مرافق للخدمات ومصلى للرجال وآخر للنساء ومنطقة ألعاب للأطفال وغيرها وأخرى لألعاب الكبار والمغامرات.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال تفقده مشروع الحدائق المعلقة كل من هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وعدد من المسؤولين.

كما زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو.

واطمأن سموه خلال زيارته مجلس خميس بن سعيد المزروعي على حالته الصحية.. راجياً له دوام الصحة والعافية والبركة في العمر والأهل والذرية. كما تبادل سموه الأحاديث الودية مع والي منطقة وادي الحلو وأبنائه، مستمعاً سموه لأهم احتياجات المنطقة وأحوال أهلها بما يعزز من استقرارهم الأسري وتقوية روابطهم الاجتماعية ورفد المنطقة بالمزيد من المشروعات التنموية.

وأعرب خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو عن شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على زيارته ومتابعة حالته الصحية، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للمنطقة في كافة مجالات البنى التحتية والمرافق والمساكن والحدائق وغيرها.

مخططات

اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات التوسعة والتطوير لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية، والذي يتضمن إنشاء منطقة خاصة لحيوان الطهر العربي المهدد بالانقراض، بالإضافة إلى تنفيذ كافتيريا ومنطقة للزوار تمكن الجميع من المشاهدة والاستمتاع بالمناظر والحيوانات في منطقة الطهر.

ووجه سموه بتهيئة الأرض المخصصة لمنطقة الطهر ضمن محمية الحفية وتنفيذها وفق أفضل المعايير للمساهمة في إعادة توطين الطهر في المناطق التي انقرض منها.

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