الإمارات والمغرب تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

المصدر: (الرباط - وام)

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التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية.

كما التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية في المملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى سبل تعزيز وتنمية العلاقات ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين.

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