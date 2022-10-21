شراكة بين «كراكال» و«ICOMM» لتطوير أسلحة للسوق الهندية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك مجموعة إيدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة حول العالم في قطاع الدفاع، وغيره من المجالات، في معرض قوات العمليات الخاصة (سوفكس)، الذي سيقام في بوابة العقبة للطيران، ضمن مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الأردنية، بين يومي 1 و3 نوفمبر المقبل.

وتستفيد إيدج من حضورها لتلك الفعالية، في تعزيز شراكاتها داخل منظومة الصناعة المحلية، ودفع عجلة الدعم للإنتاج الدفاعي المحلي في الأردن، إلى جانب عرض مجموعتها المتنوعة من الحلول والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

وقال منصور الملا العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «ترحب إيدج بالفرص التي يخلقها معرض سوفكس، بما يشمل المشاركة في الحركة التجارية، وترسيخ علاقاتنا الاستراتيجية، إلى جانب كونه منصة لعرض منتجاتنا وحلولنا المتقدمة.

نتطلع إلى المشاركة في معرض سوفكس هذا العام». وستعرض إيدج خلال المعرض، حلولاً مبتكرة، تلبي متطلبات مهمات القوات المسلحة والقوات الخاصة، وسيضم جناحنا حلولاً مصممة خصيصاً لتوفير مستويات عالية من المرونة أثناء المهمات، ما يعكس تقدم تصميمات إيدج وقدراتها التصنيعية. ويوفر سوفكس منصة مثالية للارتقاء بالدور المحوري، الذي تسعى إيدج إلى تأديته في المجال الأمني الإقليمي والدولي.

وتحضر في الجناح، شركة الطارق، الشركة العالمية التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة ضمن إيدج، والمتخصصة في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة والمثبتة ميدانياً، وتعرض إصدارات فرعية من صواريخها المتقدمة الطارق-S (النطاق العادي) والطارق-LR (بعيد المدى)، والتي تعد ذخائر جو-أرض معيارية، ويمكن تشغيلها بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية /‏ نظام الملاحة بالقصور الذاتي، وخيارات الباحث شبه النشط بالليزر، أو بالأشعة تحت الحمراء.

تقنيات

بينما تستعرض كاراكال بندقيتها الهجومية الرئيسة، CAR 816 بطول 10.5 و14.5 بوصة، والمسدس القتالي كراكال EF ورشاش CMP 9، بنسختيه العادية والقصيرة، كما ستعرض بنادق قنص CAR 817 DMR وCSR 338، ما يشدد على مقاربة كراكال المبتكرة في إنتاج أسلحة دقيقة ومعيارية مصممة، لضمان الموثوقية في أصعب البيئات.

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