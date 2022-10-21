شراكة بين «كراكال» و«ICOMM» لتطوير أسلحة للسوق الهندية

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت كراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة ايدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في العالم، أمس، اتفاقية شراكة عقب مذكرة التفاهم والاتفاقية الموقعة سابقاً مع (ICOMM)، الشركة الرائدة على مستوى السوق في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية والمركّبات الكهروضوئية والملاجئ.

بالإضافة إلى تقنيات الأنظمة الأخرى مثل الطائرات المسيرة والطائرات المسيرة المضادة، وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض الدفاع 2022، معرض أنظمة الأمن البري والبحري والداخلي الذي يقام في غانديناغار بولاية غوجارات حتى 22 الجاري.

تطوير

وتماشياً مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «اصنع في الهند»، ستشارك كراكال و(ICOMM) في تطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الخفيفة المصنعة محلياً للسوق الهندية، وكذلك للتصدير الدولي.

وفي حفل التوقيع، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «يعدّ بناء الشراكات والبحث عن فرص ثمينة للتعاون في السوق الهندية أحد الأهداف الرئيسية لشركة كراكال، ونتطلع إلى استكشاف هذه الفرص بشكل أكبر مع ICOMM، التي ستسهم بخبرتها كشركة رائدة تقدم حلولاً متكاملة لقطاعات متعددة، مثل الهندسة والدفاع، في تعزيز محفظة كاراكال للأسلحة الخفيفة المتطورة».

وأضاف: «من خلال اتفاقنا على عقد الشراكة، يمكننا الاستفادة من التبادل الأوسع للمعرفة، واستغلال نقاط قوتنا الفردية، وأوجه التعاون بيننا، في تعزيز دعمنا لاستراتيجية «اصنع في الهند» الشاملة».

وقال سومانث بي، رئيس شركة ICOMM: «تتطور صناعة الدفاع في الهند باستمرار وتماشياً مع مبادرات «اصنع في الهند» و Atmanirbhar Bharat، تعد مذكرة التفاهم بين ICOMM وكراكال خطوة نحو جعل قطاع الدفاع في الهند مكتفياً ذاتياً في ضوء التحولات الجيوسياسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز