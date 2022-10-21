مؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات يناقش الحلول الذكية للتحديات الصحية

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الــ(45) لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات تحت شعار: «تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030»، بحضور أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 60 دولة من أنحاء العالم.

وأكدت هيئة الصحة بدبي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته في مقرها بمنطقة الجداف، أهمية الحدث العالمي الذي فازت دبي بحق استضافته العام الماضي بعد منافسة شديدة مع العديد من مدن العالم، حيث سيجمع نخبة من كبار المسؤولين والأطباء والخبراء وصناع القرار في المؤسسات الصحية العالمية، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات في المجال الصحي، والفرص والتحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وأهمية تبني الأنظمة الصحية الفعّالة والحلول الذكية لمواجهة هذه التحديات.

وحضر المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي بمنطقة الجداف الدكتور رمضان البلوشي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتورة فريدة الخاجة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات.

محاور

وقال الدكتور رمضان البلوشي: إن المؤتمر الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمستشفيات سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بالرعاية الصحية المستدامة، وآخر المستجدات العالمية المتعلقة بتحديات الرعاية الصحية التي تواجهها المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وكيفية مواجهة الأعباء الناتجة عن الأمراض المختلفة، وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات والحلول الذكية والتكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الصحية المستدامة لأفراد المجتمع وضمان استمراريتها أثناء وبعد الأزمات.

كما سيناقش المؤتمر تحديات وحلول القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وآلية ضمان رفاهية مقدمي الرعاية الصحية، والاهتمام بالرعاية الصحية الشاملة التي تركز على المريض لتحسين النتائج، وأهمية بناء المعرفة والمهارات والثقة لنجاح القائد، ودور القيادة في بناء وتشكيل المؤسسات الصحية الناجحة.

وقال الدكتور البلوشي: إن الجلسات العلمية للمؤتمر ستركز على المستشفيات الخضراء والممارسات الجيدة، والابتكارات في المستشفيات لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته المختلفة، من خلال عدد من الممارسات المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد، والتغيرات في الرعاية السريرية، وتصميم وتطوير المستشفيات، وتطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة، والتركز على الاستدامة، والحوكمة.

ثقة عالمية

وأضاف: إن استضافة دبي لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات يعكس الثقة العالمية بدبي وبتفوقها وقدرتها على تنظيم وإنجاح كبرى الفعاليات الطبية العالمية، لتكون دبي ملتقى ووجهة مثالية للخبراء والباحثين والأطباء في مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في دعم استراتيجية التعليم الطبي المستمر، وتعزيز كفاءة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

30 جلسة

من جانبها، أوضحت الدكتورة فريدة الخاجة: إن المؤتمر الذي سيتضمن أكثر من 30 جلسة علمية على مدار ثلاثة أيام يشارك بها أكثر من (150) متحدثاً يستعرض العديد من الابتكارات والحلول الصحية التي يقدمها قادة المستشفيات وصنّاع القرار من مختلف دول العالم في ضوء الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19»، والمساعي الحثيثة لقيادة التغيير وتوفير خدمات صحية وفق أساليب أكثر مرونة واستدامة.

ونوهت بالأنشطة الطبية، وورش العمل المختلفة التي ستسبق انطلاق المؤتمر، والتي تصل إلى 30 ورشة عمل يشارك نخبة من القادة التنفيذيين الشباب بمختلف المستشفيات العالمية.

وقالت الدكتورة الخاجة: إن المؤتمر سيصاحبه معرض طبي متخصص يشارك به أكثر من 13 شركة محلية وإقليمية وعالمية تعرض آخر مستجداتها وابتكاراتها الصحية المتعلقة بمختلف التخصصات الطبية.

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