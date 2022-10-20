عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية تشيلي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيا أوريجولا، وزيرة خارجية جمهورية تشيلي، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية وتشيلي، مشيرا إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

من جانبها، عبرت أنطونيا أوريجولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات.

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