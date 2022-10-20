اليازية آل نهيان تلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

المصدر: القاهرة - وام

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التقت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، أول من أمس، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبة الدولة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومريم زايد المزروعي مديرة إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان: إن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية متميزة، مشيرة إلى وجود تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الثقافي، معربة عن أملها بالمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

من جهته أعرب أحمد أبو الغيط عن سعادته بزيارة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، والوفد المرافق لها، متمنياً لها التوفيق في عملها سفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

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