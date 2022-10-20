98 % رضا المتعاملين عن خدمات «شرطة المدينة الشامل» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بتميز الأداء في مركز شرطة المدينة الشامل، الذي أثمر تحقيق المؤشرات الاستراتيجية، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها المركز إلى 98 % خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال التفقد السنوي لمركز شرطة المدينة الشامل، يرافقه العقيد سعيد خليفة الكتبي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وكان في استقبالهما المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس المركز.

حيث اطلع على آلية العمل في أفرع المركز، وأثنى قائد عام شرطة عجمان على الجهود المبذولة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات التي رفعت نسبة التحول إلى 100 %، ما أدى إلى انخفاض نسبة حضور المتعاملين لمركز الخدمة بواقع 75 %، وتحقيق انخفاض في زمن الخدمة بنسبة 43 % عن العام الماضي، ليصل زمن تقديم الخدمة إلى 2.54 دقيقة.

وزمن انتظار بلغ 1.50 دقيقة، مشيداً باهتمام المركز بالخدمات الاستباقية التي عززت رضا المتعاملين عن الخدمات الاستباقية لتصل إلى 98.3 %.

كما اطلع على نتائج أهم المبادرات الأمنية التي نفذها المركز، والتي أسهمت في خفض الجرائم المقلقة بنسبة 24 %، كما انخفضت البلاغات الجنائية بنسبة 7 %، وأثنى على جهود موظفي المركز في تطبيق المقترحات التي تعزز جودة العمل وترفع الرضا الوظيفي.

وفي نهاية الجولة التفقدية عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي اجتماعاً مع الضباط، وأشاد بالجهود المتميزة المبذولة في مركز شرطة المدينة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود ودعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترفع نسبة الشعور بالأمان في الإمارة، ورفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة في المركز.

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