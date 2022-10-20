شرطة دبي و«كورسيرا» توقعان اتفاقية شراكة لتطوير الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب، اتفاقية شراكة في مجال التعاون التدريبي مع شركة «كورسيرا الأمريكية»، بهدف الاستفادة من مجموعة البرامج والدورات المهنية التخصصية، التي توفرها عبر منصتها الذكية.

وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وعن كورسيرا، كيفين ميلز، نائب رئيس الشركة للشراكات الحكومية، بحضور العميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، والعميد حسن ناصر الرزوقي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم سليمان عبدالله العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج، والنقيب طارق البيض، رئيس قسم التدريب الذكي.

وأكد اللواء غيث السويدي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتوقيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التعلم والتدريب الذكي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي الرامية إلى تطوير الكوادر الوظيفية بكفاءة عالية، من خلال الإعداد والتأهيل وفق أفضل التجارب والممارسات الناجحة في الدول المتقدمة، انسجاماً مع استراتيجية التعلم المستمر ومنظومة رأس المال البشري لحكومة المستقبل، وصولاً إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

ومن جانبه أوضح العميد أحمد مرداس، أن توقيع الشراكة يأتي ضمن حرص الإدارة العامة للتدريب على تحقيق الريادة في سعادة المتعاملين عن خدمة التدريب، إلى جانب تصميم برامج تدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم تطوير كفاءات وظيفية متخصصة ومهنية متميزة على مستوى القوة، عن طريق عقد الشراكات مع أفضل المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم.

وأضاف العميد مرداس، بموجب الاتفاقية سيتم الاستفادة من البرامج التفاعلية التي تقدمها «كورسيرا» عبر منصتها الذكية لصقل مهارات موظفي شرطة دبي ورفع كفاءتهم وزيادة العلوم والمعارف التخصصية لديهم، وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها لأداء عملهم بكفاءة عالية، عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب، ومنحهم شهادات مهنية معتمدة من جهات عالمية، من ضمنها شركة جوجل.

ومن جهته، عبر ميلز، عن سعادته للتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، موضحاً أن شركة «كورسيرا» تعد من أكبر الشركات العالمية التي توفر فرص الحصول على تعليم وتدريب بمستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم، وهي واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، وتضم منصتها أكثر من 100 مليون متعلم وتتعاون الشركة مع أكثر من 275 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات.

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