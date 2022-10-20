بحث شامل عن العلاقات الخليجية الأفريقية في رسالة دكتوراه

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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نال الباحث الإماراتي محمد سيف الجابري، درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الدراسات الأفريقية العليا بقسم السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، عن رسالته التي تناول فيها بحث ورصد وتحليل وتقويم علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالدول الأفريقية منذ عام 2011، للوقوف على طبيعتها وتحليلها ورصد مواضع القوة فيها وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه العلاقات بين الطرفين، بهدف تقييمها وتقويمها مستقبلاً.

ويعتبر الدكتور الجابري الذي يعتبر أول باحث إماراتي وعربي يتناول هذه القضية المهمة في رسالة الدكتوراه، حيث حدد خلال رسالته مؤثرات العلاقات بين دول الخليج العربية والدول الأفريقية، ويعد البحث دراسة شاملة لتلك العلاقات بمختلف قطاعاتها.

وقررت اللجنة منح الباحث درجة «الامتياز» مع مرتبة الشرف الأولى، كما أشادت بحسن خلقه وقدرته على فتح شرايين جديدة من دماء البحث العلمي في الفلسفة، وأشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية، وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

جهود

من جهته، أعرب الدكتور الجابري عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم الجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها القيادة الرشيدة في مجالات تمكين الشباب والنهوض بهم بما يصنع منهم أداة قوية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للإمارات، وذلك لإيمانها بأن الشباب هم ثروة الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من شغل المناصب القيادية يعتبر أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

يذكر أن الجابري حصل على شهادات تقدير عدة منها وسام الخدمة المخلصة، وشهادة تقدير من الطبقة الأولى، والتفوق العلمي، وغيرها، كما حصل على عضويات في المجلة العلمية للشؤون الأفريقية، واتحاد الكتاب والعلماء العرب.

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