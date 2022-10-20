طرق دبي تستأنف خطوط حافلات القرية العالمية لموسمها الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد وهو الموسم السابع والعشرين 2022 – 2023، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري أي مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات القرية.

وسَيُستَأنَفُ تشغيل خطوط الحافلات هذه مع انطلاق الموسم الجديد للقرية وسط أجواء احتفالية رائعة اعتاد عليها رواد القرية العالمية كل عام. ولتعزيز هذه الأجواء الاحتفالية، اعتادت الهيئة كذلك إطلاق أربعة خطوط للحافلات مخُصِّصَة لنقل الزوار والسيّاح من وإلى القرية العالمية.

والخطوط الأربعة للحافلات، التي سَيُستَأنَفُ تشغيلها هي: الخط (102) وينطلق من محطة حافلات الراشدية إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (103) وينطلق من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 40 دقيقة والخط (104) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (106) وينطلق من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة.

وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة في حافلات القرية العالمية (10) دراهم. وستُستَخدَمُ في هذه الخدمة الحافلات الفاخرة والحافلات العادية هذه المرة حيث تمتاز هذه الحافلات بتوفير الراحة التامة والرفاهية للركاب والأمان العالي مما يُضفي على رحلة التنقّل من وإلى القرية العالمية المزيد من المتعة وقضاء أسعد الأوقات خلال الموسم السياحي الجديد بين الأفراد والعائلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز