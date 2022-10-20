خدمة استباقية برأس الخيمة لتيسير المساعدة السكنية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الجهات المحلية في حكومة رأس الخيمة ممثلة في بلدية رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومحكمة رأس الخيمة، خدمة استباقية وشاملة، استكمالاً لمبادرة «مبروك ما دبرت»، تتيح إرسال رسالة نصية بصورة عقد الزواج مع رابط طريقة التقديم للمساعدة الإسكانية لإبلاغ المواطن بأحقية طلب المساعدة السكنية حال توافرت جميع الشروط، وكذلك توفر روابط الجهات المحلية في الإمارة لاستكمال إجراءات المساعدة السكنية، ما يقلص الوقت والجهد للمتقدم، الأمر الذي يدعم سرعة تحقيق الاستقرار الأسري، وبناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة ومتماسكة.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الخدمة الاستباقية التي تم الإعلان عنها تسهم في تقليص مدة الحصول عليها من 3 أيام إلى 10 دقائق دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات الحكومية، وهي تأتي في إطار مبادرات الوزارة لتوفير أفضل مستويات الخدمة بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوقعات المتعاملين، وتتواءم مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية.

قنوات

وقالت النقبي: التزاماً منّا بوعد حكومتنا الرشيدة، يتم التعاون مع مختلف شركاء الوزارة لتوفير قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة تناسب رغبة المتعاملين لتكون ركناً خامساً من أركان وعدنا لخدمات المستقبل.

مشيرة إلى أن الوزارة تحرص دوماً على تصميم وتطوير خطط ومبادرات تساعدها في تطوير خدماتها وتحسين نتائج أدائها، وتبذل جهوداً لافتة في عملية دعم خدماتها عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الاستباقية للمتعاملين «قبل الطلب»، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

وفي السياق ذاته، كرمت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة الجهات الداعمة للمبادرة، التي أسهمت في إنجاح مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية لتقديم خدمات استباقية تواكب حكومة المستقبل، وتفوق توقعات المتعاملين.

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