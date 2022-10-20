«طرق دبي» تنال مجدداً «آيزو» عن «التعلم خارج التعليم الرسمي»

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تجديد شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو (ISO29993:2017) التي سبق وأن حصلت عليها في عام 2019 كأول جهة على مستوى إمارة دبي، من المعهد البريطاني للمعايير.

وذلك عن نظام «التعلم خارج التعليم الرسمي». وأوضحت الهيئة أنه تم الحصول على تجديد شهادة الآيزو عن نظام خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي الذي يستهدف موظفي الهيئة، حيث يهدف المعيار إلى ضمان جودة أداء العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة والتأكد من تحديد احتياجاتها، كما تحرص الهيئة على تطوير مخرجات برامج التعلم لارتباطها بالأهداف الاستراتيجية الخاصة باستقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب ومواءمتها مع مهارات المستقبل وتعزيز التميز وإدارة المعرفة وتحقيق هدف الريادة في الابتكار والبحث والتطوير.

بالإضافة لأهمية تنمية إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق القيم المؤسسية للهيئة التي تركز على التنافسية والقيادة والريادة والعمل الجماعي. ويعتبر الهدف الرئيسي من التقييم الذي نفذ افتراضياً من قبل المعهد البريطاني للمعايير هو إعادة تقييم للشهادة الحالية.

كما تضمنت المنهجية مقابلات إدارية ومراجعة الوثائق والملاحظات، وأظهرت النتائج أن نظام خدمات التعلم والتدريب في الهيئة يتميز بالتحسن المستمر والامتثال لمقاييس التقييم وأنه يقدم خدمات ذات نتائج عالية للفئة المستهدفة (موظفي الهيئة). ويتطلب الحصول على مواصفة شهادة الآيزو إجراء خطوات محددة وهي تحليل الفجوات، والاستعانة بجهة متخصصة للتأكد من جاهزية مركز تطوير المواهب في الهيئة في تحقيق المعايير المطلوبة، حيث تم تدريب موظفين من مركز تطوير المواهب على آلية تطبيق المواصفة.

واستحداث إجراءات لتنظيم العملية التدريبية بما يتلاءم مع معايير المواصفة، وإن الخطوة الثانية ارتكزت على تحليل الاحتياجات التدريبية وفقاً للمعايير وتصميم البرامج الموائمة لها، وإن الخطوة الثالثة تم خلالها التدقيق النهائي من المُقّيم الخارجي للمعهد البريطاني للمعايير، حيث تم التأكد من مواكبة برامج وإجراءات مركز تطوير المواهب للمواصفات العالمية لدعم العملية التعليمية بشكل إيجابي.

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