«كهرباء دبي» تطلق حملة للتعريف بـ«اليوم العالمي للطاقة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها السنوية للتعريف باليوم العالمي للطاقة تحت شعار «الطاقة الخضراء هي اختياري».

وذلك ضمن جهودها المتواصلة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأهمية كفاءة الطاقة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطاقة في 22 أكتوبر من كل عام، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، وتبناها ممثلو 54 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

اقتصاد أخضر

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن اليوم العالمي للطاقة يسهم في التعريف بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة واستدامة الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال معاليه: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وأضاف: «يسلط «اليوم العالمي للطاقة» الضوء على أهمية رفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، والتأكيد على أهمية تطوير سياسات وطنية للطاقة تدعم التنمية المستدامة وتساعد في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز السياسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير آليات وأُطر تبادل الخبرات بين دول العالم».

محاضرات

يركز اليوم العالمي للطاقة على أهمية الحفاظ على الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم الاقتصاد الأخضر. وبهذه المناسبة، تنظم «كهرباء دبي» سلسلة من المحاضرات الافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية لموظفي عدد من المؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة للتعريف بأهمية الحفاظ على الطاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز