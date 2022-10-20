لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وروسيا تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت يوم الإثنين الماضي أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في روسيا الاتحادية، والتي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وترأّس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، في حين ترأس الجانب الروسي ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية. وجرى خلال المشاورات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الصايغ عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وروسيا، مشيراً إلى حرص قيادة البلدين على تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أن سياسة دولة الإمارات ستبقى داعمة للسلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً، وأنها ستبذل كافة الجهود لتخفيف التصعيد والتوترات.

من جهته أشاد بوغدانوف بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

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