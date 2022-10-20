207 ملايين درهم إيرادات صندوق الزكاة حتى نهاية الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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حقق صندوق الزكاة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إيرادات بقيمة 207 ملايين و70 ألفاً و443 درهماً بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

تطور تقني

وقال الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام لصندوق الزكاة إن الصندوق ومن خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور والاستفادة من التطور التقني استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وقدم لهم الخيارات المتنوعة لأداء واحتساب الزكاة وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية.

وأوضح أن إجمالي عدد المزكين بلغ 168,801 ألف مزكٍ وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة كان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية .

حيث بلغت 56 مليوناً و983 ألفاً و447 درهماً تلتها مباشر عبر البنوك حيث تلقى الصندوق من خلالها 52 مليوناً و575 ألفاً و56 درهماً ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 37 مليوناً و853 ألفاً و143 درهماً ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 21 مليوناً و217 ألفاً و159 درهماً.

ريادة

وقال إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز وذلك نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية.

حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والبوابة الرسمية لحكومة دبي.

كما يمكن الدفع من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق مثل:أجهزة الصراف الآلي ATM لصندوق الزكاة المنتشرة في عدد من المواقع في أبوظبي ودبي والعين وأجهزة MBME و NT payment المنتشرة في إمارات الدولة ودبي الآن، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة.

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