افتتاح معرض «بأنامل مبدعة» في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام)

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افتتح الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا معرض «بأنامل مبدعة» الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بالتعاون مع مركز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم بعجمان ومركز أم القيوين للتوحد التابعين لوزارة تنمية المجتمع.

وتفقد الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا أعمال الطلاب المنتسبين لمركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل بعجمان الذين عرضوا مجموعة من الأشغال اليدوية والمنتجات التراثية التي صنعت بأيادي الطلاب واطلع على ورشة صناعة الأساور التي قدمها الطلاب.

كما اطلع على أعمال طلاب مركز أم القيوين للتوحد حيث عرض الطالب محمد فرج لوحات فنية تم تشكيلها بالصلصال، وعرض الطالب محمد طارق مجموعة من الأعمال الفنية حيث تميز بفن الرسم على الأكواب، وقدم الطالب عمير عبدالوحيد دعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشاد الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة تنمية المجتمع في رعاية وتشغيل أصحاب الهمم واحتضان مختلف الإعاقات وتأهيلهم ضمن برامج تدريبية تمكنهم من إبراز مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

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