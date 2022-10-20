«إسلامية دبي» تشارك في المؤتمر العالمي للإفتاء

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بوفد في المؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية الذي عقد بالقاهرة برعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

وأشار رئيس وفد «إسلامية دبي» الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية خلال ترؤسه الجلسة العلمية الثانية تحت عنوان «دور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية» إلى أهمية موضوع المؤتمر «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، مؤكداً أن التنمية المستدامة بوجه عام هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة بما يحقق مصلحة البشرية، مشيراً إلى أن واقع التنمية هو واقع نعيشه فيجب ألا ينفك عنه المفتي.

فوائد

واستعرض الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد - كبير مفتين دبي ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبي سبل وفوائد الالتزام بشرع الله ومنهاجه، مؤكداً أن صحيح العقل لا يتنافى مع صحيح النقل؛ فالفطرة السليمة تنكر الانحراف وتميل إلى الاستقامة. واختتم كلمته بتقديم بعض التوصيات لعودة المنحرفين إلى الجادة منها الاهتمام بالتربية والتنشئة السليمة والتوعية الإعلامية وسن القوانين مع الاهتمام بالدراسات الحديثة في الفكر والفقه الصادرة عن المجامع الفقهية وغيرها.

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