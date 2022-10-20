مشاركون: المعرض الوطني للتوظيف منصة مثالية للتوطين

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد عدد من المشاركين في المعرض الوطني للتوظيف بنسخته الحالية أن المعرض منصة مثالية تتيح الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين المواطنين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم.

وقالوا لـ«البيان» إن المعرض يؤمن حاجة الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية من الكوادر الوطنية الطموحة بما يمكنها من رفع نسب التوطين المستهدفة لديها، إلى جانب ما يتيحه للعارضين لجهة التعرف على آخر المستجدات حول أحدث المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالتوطين.

طموح

وأكدت هند إسماعيل العبار رئيس إدارة الثروات البشرية بالبنك العربي المتحد تعريف الباحثين عن عمل خلال المعرض ببرنامج «طموح» الخاص بالمواطنين من الخريجين.

والذي من خلاله يتم تدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لشغل الوظائف المتاحة لمدة عام كامل، لافتة إلى أنه تم تعيين العديد من المواطنين والمواطنات وخلال الشهر المقبل سيتم توظيف 18 من الخريجين، كما سيتم تعيين 77 من المواطنين حتى نهاية العام الجاري.

وقالت هند إن أبرز الوظائف المطروحة في المعرض، هي وظائف إدارة المخاطر والموارد البشرية وخلافهما، مبينة أن المعرض يعد فرصة جيدة للمواطنين الباحثين عن العمل، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لهم.

وقال علي سالم المهيري مدير التوظيف بشركة بيئة بالشارقة إن الشركة دائمة المشاركة في معرض التوطين، إضافة إلى معارض أخرى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هناك 10 آلاف موظف على مستوى بيئة، ونسبة التوطين في الموظفين العاملين بالشارقة بلغت 80 % ونطمح إلى أن تصل إلى 100 %.

برامج

وأضاف: «هناك برامج مختصة تستمر 12 شهراً للخريجين بعد إجراء الاختبارات في مختلف الوظائف، والبرنامج يستوعب 20 متدرباً».

ولفت إلى أن عدد المتدربين حالياً 50 موظفاً، والمتقدمين تجاوز عددهم الـ100 متدرب، منوهاً بأهمية المعرض الوطني للتوظيف كونه يشكل حلقة وصل بين الجهات الطالبة للعمل من القطاعات الحكومية والخاصة؛ والقدرات البشرية المؤهلة، كما يطرح الخيارات أمام الفئة الشبابية الطامحة للعمل باكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة من فرص التطوير والتدريب المتاحة خلال أيام المعرض.

من جانبه، أكد محمد الحدي مدير الموارد البشرية بمؤسسة نفط الشارقة، أن المشاركة تهدف إلى عرض الوظائف والبرامج، ولدينا برنامج خاص لتطوير وتدريب الخريجين الجدد ممن يرغبون في العمل في مجال النفط والغاز.

وقال: نعرض البرنامج الرابع والخامس من برامج التنمية الوطنية، حيث يستهدف البرنامج الرابع حاملي الدبلوم والثانوية الفنية من المواطنين، فيتم تأهيلهم على كيفية صيانة المعدات، والبرنامج الخامس يستهدف مشغلي الغاز من خلال استهداف خريجي الثانوية العامة.

وأوضح أن عدد الباحثين عن عمل من الملتحقين بالبرنامج الرابع 20 متدرباً و15 - 35 ملتحقاً بالبرنامج الخامس، وعدد الشواغر المتاحة حالياً ما بين 10 - 15 شاغراً.

وأكد أحمد محمد المظلوم رئيس إدارة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، أن المصرف يشارك بصفة سنوية في ذلك المعرض بهدف دعم عملية التوطين، إضافة إلى استقطاب المواطنين للشواغر المتاحة بالمصرف، لافتاً إلى أن المصرف يوفر عدة برامج مختلفة، منها برنامج «رواد» .

والذي يستهدف الخريجين الجدد حملة البكالوريوس ويستمر 3 سنوات، ويتم من خلاله منح المتدربين برامج مختلفة حتى يمنحوا وظائف مستقبلية عليا في المصرف، إضافة إلى برنامج «مسار» للموظفين الحاليين بالمصرف، والذي يشمل برامج تدريبية متخصصة تؤهل الموظف إلى اعتلاء وظائف أخرى، وهناك برنامج ثالث لطلبة الجامعات هو برنامج «مهنتي» والذي يستمر شهرين، ويعرف الطلبة بالوظائف المتاحة.

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