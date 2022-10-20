دورة «أساسيات الشباب 101» تعزز ثقافة التغذية الصحية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أكدت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن تثقيف الشباب وتعريفهم بممارسات التغذية الصحية السليمة والأنظمة الغذائية المستدامة، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على ممارساتهم الحياتية اليومية، وجعلهم أشخاصاً منتجين يتمتعون باللياقة الذهنية والجسدية التي تساعدهم على تأدية أدوارهم بشكل إيجابي سواء على مستوى العمل أو الدراسة.

لافتة إلى أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الشباب في صلب اهتماماتها وتثق في قدراتهم وتؤمن بطاقاتهم.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليها دورة (أساسيات الشباب 101) بعنوان «أساسيات الشباب والعادات الغذائية»، التي انعقدت أمس في كليات التقنية العليا للطلاب في دبي، وتهدف إلى تثقيف الشباب وتعريفهم بممارسات التغذية الصحية والأنظمة الغذائية المستدامة والأنشطة البدنية وتأثير الإعلام على عادات الشباب الغذائية والصحية، وذلك بحضور مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من المسؤولين والمتخصصين، فيما تضمنت فعاليات الدورة 6 جلسات متخصصة ناقشت أساليب وطرق التغذية الصحيحة.

وأضافت معاليها أنهم حريصون بشكل كبير على الاستثمار في طاقة الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات والممارسات السليمة من قبل المختصين، والتي من شـأنها أن تنعكس إيجاباً على الارتقاء بمعارفهم ومعلوماتهم، وصولاً لتغيير الممارسات الغذائية السلبية وتحويلها للأفضل، بحيث تنعكس إيجاباً على صحتهم .

ومن ثمّ حياتهم العملية، مشيرة إلى أن نقاشات الجلسات سينتج عنها مخرجات سيتم الاستعانة بها لدعم هذا النهج، ووضع خطط إرشادية تساعد الشباب في تطوير قدراتهم، وتوفير معلومات صحيحة تغير من أنماط الحياة الغذائية غير المرغوب فيها.

ولفتت معاليها إلى أن مبادرة «أساسيات الشباب 101» تعمل على رفع مستوى الوعي المعرفي في جميع مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات، من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات وتزويدهم بالعلوم اللازمة لإثراء تجاربهم التي تدعم مسيرتهم، وبناء أساس معرفي حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية، مشيرة إلى أن العادات الغذائية من الموضوعات المهمة التي من شـأنها إفادة الشباب ومن ثمّ المجتمع الإماراتي.

جهود كبيرة

من جهته قال مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة إن المركز يبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة الممارسات الغذائية الصحيحة، خاصة أن المؤشرات في هذا الشأن تبين أن هناك قلقاً بخصوص ازدياد معدلات السمنة وزيادة الوزن في المجتمع الإماراتي، والتي بلغت 28 %، وتعد مؤشراً خطراً للإصابة بأمراض مثل القلب والسرطان.

مؤكداً أنه ولمواجهة ذلك، يجب اتباع نظام غذاء صحي جيد، يعتمد على التوازن في كميات الطعام المتناولة، وشموله على العناصر الغذائية الكافية من بروتينات ومعادن وفيتامينات.وتابع أن حكومة الإمارات تضع في أولوياتها توفير سياسات محددة تهتم بتوفير الغذاء الصحي، وأنهم في مركز أبوظبي للصحة العامة أطلقوا برنامج «صحي» بهدف رفع الوعي بمكونات المأكولات الصحية وتعزيز خيارات الأطعمة المغذية، بالإضافة إلى تمكين البيئة المحيطة التي توفر خيارات غذائية صحية فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على انتقاء خيارات غذائية صحية.

قرارات صحية

أكد مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة أن برنامج «صحي» يسعى إلى مساعدة المستهلك باتخاذ قرارات صحية صحيحة عند شراء الغذاء والطعام من خلال شعار «صحي»، الذي يسهم في توفير المعرفة الغذائية وتوفير المعلومات المهمة ذات العلاقة، لتسهيل عملية القرار والشراء، موضحاً أنه ولضمان وصول فوائد البرنامج على أوسع نطاق ممكن في المجتمع، تم تحديد 3 برامج فرعية، تشمل «صحي لقوائم الطعام الصحية» و«صحي لعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام»، و«برنامج صحي للبقالات والسوبرماركت الصحية».

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