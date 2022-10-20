توعية موظفي الأمن الخاص في «واحة السيلكون»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي محاضرة توعوية لموظفي الأمن الخاص في واحة دبي للسيلكون بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وقدم النقيب يحيى الرئيسي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً عن أهمية رجل الأمن الخاص في مجال سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الحس الأمني لدى موظفي الأمن الخاص في الاستجابة للحالات الطارئة، وأهمية معرفة خطط تأمين الموقع. وحث موظفي الأمن الخاص على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في المحاضرة لتطبيقها على أرض الواقع لرفع جاهزيتهم ميدانياً والتعامل مع موقع الحدث بكفاءة وفاعلية.

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