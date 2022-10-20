«بريد الإمارات» تقدّم حلولاً لوجستية ذكية لمنصات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أوضح عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات لـ«البيان»، أنه وخلال المرحلة المقبلة سيتم التركيز بشكل أكبر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من حلول التجارة الإلكترونية، عبر تقديم حلول لوجستية ذكية ومتكاملة، وأن الدولة تمتلك آفاقاً كبيرة وفرصاً واعدة لنمو التجارة الإلكترونية .

ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع في الدولة نمواً خلال الفترة المقبلة ليبلغ حجم السوق 8 مليارات دولار بحلول 2025، مبيناً أنهم يتبنون خطة طموحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، يستهدفون من خلالها رقمنة كافة عملياتهم التشغيلية.

وتفصيلاً، قال الأشرم إن تنامي التجارة الإلكترونية واتساع نطاقها، يعد أحد الاتجاهات العالمية الصاعدة التي تنعكس إيجاباً على قطاع الخدمات البريدية، ومجمل القطاعات الأخرى، مبيناً أنهم وفي إطار رؤيتهم التي تتمحور بشكل أساسي حول تطوير الحلول التي توفر أعلى مستويات الراحة لمتعامليهم، فإنهم حريصون على تقديم الخدمات الكفيلة بتلبية احتياجات المتعاملين، والارتقاء بتجربتهم، وترك أثرٍ إيجابي في حياتهم.

وأضاف أن استراتيجياتهم للمرحلة المقبلة تشمل التركيز بشكلٍ أكبر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من حلول التجارة الإلكترونية، من خلال تقديم حلول لوجستية ذكية ومتكاملة لمنصات التجارة الإلكترونية، حيث أطلقوا مؤخراً العديد من الخدمات الموجهة لقطاع التجارة الإلكترونية.

شراكات

وتابع أنهم يسعون باستمرار لإبرام شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون مع شركائهم القائمين، بما يُسهم في ترسيخ مكانتهم كشركة رائدة في مجال الخدمات البريدية والتوصيل السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، وأنهم يعملون على تعزيز دورهم كشركة رائدة في تمكين أنشطة التجارة الإلكترونية، مرتكزين على حلولهم المتقدمة في هذا الشأن، وشبكة خدمات توصيل الميل الأخير الأوسع نطاقاً في الدولة، وفريق عملهم من أصحاب المواهب والكفاءات ضمن فروعهم ومقراتهم المنتشرة على امتداد الدولة.

وبين أن الدولة تعد أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة نمواً مطّرداً خلال الفترة المقبلة ليبلغ حجم السوق 8 مليارات دولار بحلول 2025، وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن «EZDubai».

وذلك في ظل تنامي وعي المستهلكين بالتسوق الإلكتروني، وتفضيلهم الدفع باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع النقدي، إضافة إلى إدراك المؤسسات والشركات لضرورة تعزيز حضورها رقمياً للحفاظ على تنافسيتها.

خطة

وشرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، أنهم يتبنون خطة طموحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، يستهدفون من خلالها رقمنة كافة عملياتهم التشغيلية، تماشياً مع حرصهم على الارتقاء بجودة خدماتهم ودعم متعامليهم بالشكل الأمثل، وتعزيز كفاءة منظومة عملهم.

مشيراً إلى أنه وفي إطار هذا التوجه، فإنهم وسعوا نطاق محفظة حلولهم لخدمات التجارة الإلكترونية، من خلال إطلاق العديد من الخدمات الداعمة لأنشطة وشركات هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك خدمة الشحن الدولي «EcomPro» والتي تتيح إنجاز عملية التوصيل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بناءً على الوجهة، وبأسعار تنافسية.

وتابع أنهم أطلقوا EP Connect، وهي منصة جديدة تتيح للشركات إدارة حساباتهم بسلاسة أكبر، وحجز الشحنات، وتتبُّع الطرود التابعة لهم بصورة مباشرة، وإدارة الفوترة وغيرها من الخدمات المصممة لتسهيل التواصل مع بريد الإمارات، ولفت إلى أن خطتهم للتحول الرقمي تشمل كذلك منظومة متكاملة لرفع كفاءتهم التشغيلية.

وذلك عبر توظيف العناصر المتكاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وحلول الربط والتفعيل للمتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى استكشاف آفاق ومجالات تطبيق البرامج الروبوتية المتحركة والمستقلة لإدارة الطرود، مبيناً أنهم تمكنوا من إنجاز نقلة نوعية تتمثل في رقمنة إجراءات انضمام الشركات الجدد وإنشاء حساباتهم لدى بريد الإمارات خلال 24 ساعة، وباتت هذه العملية أكثر سرعة وسلاسة، فضلاً عن كونها مُستدامة وصديقة للبيئة من خلال المعاملات اللاورقية.

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